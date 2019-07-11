"Звездный поезд" прибыл в Витебск на "Славянский базар"

Всматриваясь в яркое ожерелье нарядных улиц белорусского города, который уже разменял 45 лет своего второго тысячелетия, гости "Славянского базара в Витебске" единодушно признают, что областной центр на берегах Западной Двины придает его современным хранителям буквально на каждом шагу буйство искреннего азарта и необыкновенного темперамента. Кстати, в этом году творческий форум признали культурным событием, позволяющим открыть безвизовый въезд в республику на дни проведения фестиваля.

Чего только стоила утренняя встреча 11 июля очередного эшелона российских артистов, которые уже через несколько часов станут вместе с гостями из 42 стран участниками торжественного открытия в Летнем амфитеатре XXVIII Международного фестиваля искусств. В районе площади Свободы прошли маршем участницы международного фестиваля-конкурса барабанщиц и мажореток.

Витебск умеет поражать воображение в любую погоду и любое время суток, утверждают местные старожилы. Вот и сегодня днем загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь, согласно сценарию торжеств, получит в этом году именную прописку обладатель специальной награды президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Таисия Повалий.

С нетерпением, скрестив пальцы на счастье, ждут юные вокалисты и результатов международного детского музыкального конкурса, который уже завершился в минувший вторник. А вечером юный обладатель Гран-при среди прочих артистов выйдет на сцену Летнего амфитеатра на торжественном концерте открытия форума.

Щедрость "Славянского базара" видна и по программе музыкальных встреч. В ней каждое имя артиста уже настраивает на ожидание театрального чуда. Специальной гостьей нынешнего музыкального форума станет София Ротару. На витебской сцене зрители будут шквалом аплодисментов встречать и давних друзей фестиваля: Валерия Леонтьева и Стаса Михайлова, Варвару и Татьяну Буланову, Александра Панайотова; Анатолия Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ядвига Поплавскую и ансамбль "Песняры".

Традиционно событием международного фестиваля искусств в эти дни станет и конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". В нем принимают участие молодые артисты, уже ставшие лауреатами и дипломантами национальных конкурсов. Как и в предыдущие годы, их выступление пройдет в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Белоруссии, профессора Михаила Финберга. В этот раз на сцену Летнего амфитеатра выйдут 18 молодых исполнителей.

Российскую Федерацию на конкурсе представит певец Иван Дятлов. Международное жюри конкурса возглавит народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители. Стоит добавить, что обладатель Гран-при фестиваля получит специальный приз "Лира" и денежную премию в $20 тыс. Первая премия оценена организаторами в $15 тысяч, вторая - $10 тысяч и третья - $5 тысяч.

Весь город на несколько праздничных станет "страной фестиваля", предупреждают местные власти. Мероприятия IV Феста уличного искусства "На семи ветрах" - выступления танцоров, музыкантов, художников, театральных актеров, огненный спектакль и многое другое - пройдут у Пушкинского моста, возле Центра современного искусства, в городских парках. А из сквера Маяковского ближе к полуночи под зажигательные ритмы самба протянется карнавал участников феста "Увертюра Промо Ветра".

В этом году, сообщает БЕЛТА, гораздо больше, чем обычно, будет задействована и площадь Победы. В день открытия "Славянского базара" здесь будет особенно шумно и празднично. Эстафету барабанщиц подхватят к вечеру шоу-группа "Маракасы", затем вокально-танцевальное шоу "На грани" представит шоу-балет "Феерия".

Аншлаги ожидают любителей фестиваля и на других городских площадках. На сцене академического театра представят бессмертную классику - гоголевскую комедию "Ревизор". Местная филармония приглашает на "Фестиваль без границ" - гостья из Латвии Илона Багеле представит программу "Пою и люблю". Белорусский театр "Лялька" покажет хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона" и интерпретацию древнегреческих мифов "Сестры Грайи".

Особое настроение создадут фестивалю и проекты, приуроченные ко Дню Союзного государства. Он, как уже сообщал "СОЮЗ", намечен на 12 июля. А всего программа "Славянского базара в Витебске" предполагает проведение более сотни концертов, выставок, и спектаклей. Впервые, например, состоится танцевальный фестиваль Dream Dance Fest, участники которого будут выступать 12 часов подряд.