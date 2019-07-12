Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Суд Павии вынес обвинительный приговор в отношении экс-бойца ВСУ Виталия Маркива.

Как сообщает Ansa, судьи приговорили 29-летнего Маркива к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика из России Андрея Миронова, погибших под минометным обстрелом под Славянском в мае 2014 года. Избранная судом Мера превысила даже ожидания обвинения в лице прокурора Андреа Дзаночелли, просившего для Виталия Маркива 17 лет тюрьмы.

Напомним, что Маркив был задержан в Италии летом 2017 года, а 6 июля текущего года в его отношении были инициирован судебный процесс.