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12.07.2019 15:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астрономы сообщили, где в России лучше всего будет видно лунное затмение

Текст: Денис Передельский
Фото: Московский планетарий Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

Специалисты Московского планетария рассказали РИА Новости, что предстоящее лунное затмение лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Напомним, частичное лунное затмение начнется вечером 16 июля около 23 часов, а его пик придется примерно на 00:30 17 июля. По мнению специалистов, наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на Северном Кавказе.

Там высота Луны над горизонтом достигнет 20 градусов, а "летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям".

Фото: NASA / JPL-Caltech
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В Москве видимость будет осложнена тем, что Луна поднимется невысоко относительно линии горизонта. Максимальная фаза затмения будет здесь небольшая.

Впрочем, в столичном Парке неба все равно состоятся наблюдения частичного лунного затмения - 16 июля с 21:30 до 24:00. В Московском планетарии сообщили, что гости также смогут наблюдать Сатурн, Юпитер и двойные звезды.

"На площадке будут выставлены несколько переносных телескопов, а также будет работать Обсерватория, где установлен самый большой в Москве телескоп, предназначенный для массовых наблюдений, - следует из сообщения. - На мероприятии будут работать сотрудники Московского планетария - профессиональные астрономы, которые подробно расскажут о наблюдаемых объектах".

Что касается других регионов, то наблюдать затмение можно будет практически в каждом из них. Исключение составят северные и удаленные восточные районы.

"Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом", - сообщили в планетарии.

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