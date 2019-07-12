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12.07.2019 14:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Прохоровском поле ответили на немецкое предложение снести Звонницу

Текст: Анна Скрипка
На третьем ратном поле России - Прохоровском, отметили 76-ю годовщину Победы в знаковом танковом сражении Курской битвы, после которого фашистская армия не решилась ни на одно наступление.

Вспоминая великий подвиг многонациональной советской армии здесь, под Прохоровкой, выступавшие на митинге не могли не сказать о попытках переписать историю. В частности, речь шла о заявлении журналиста немецкого издания Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа. Напомним, он призвал снести Звонницу - памятник погибшим в Прохоровском сражении в июле 1943-го. По словам немца, на этой земле "не было ни советской победы, ни даже масштабного танкового сражения".
Немецкий журналист - за снос памятника у Прохоровки. Что он такое говорит?

Председатель Совета ветеранов гвардейской 95-й стрелковой дивизии Мария Рохлина заявила, что нужно "презрением ответить на этот выпад".

- Фашизм снова подымает голову, - подчеркнула она. - Он остался. И немчура вдруг заявила что, это они тут победили. А как они драпали отсюда - они помнят? А как уползали отсюда - помнят? А как прошли по Москве маршем под конвоем - помнят? А кашу с салом помнят? Стыдно за человечество, за честных немцев... никто никогда не чинил таких зверств, какие чинили немецкие фашисты. И у нас есть доказательства! Заживо сожженные в селе Гусек-Погореловка более 600 человек! Какое войско позволило себе сжигать людей? И эта деревня не единственная. Я призываю презрением ответить на тот выпад, который они посмели сделать в 76-ю годовщину танкового сражения!

Каждое предложение Марии Рохлиной сотни собравшихся около Звонницы людей приветствовали аплодисментами.

Историк: Заявление о сносе памятника под Прохоровкой - политический заказ

Белгородский губернатор Евгений Савченко добавил, что если из "Гансов и Фрицев" кто-то и забыл историю, пусть спросят у предков. Они-то помнят, как гнали их из Белгорода и Орла.

После митинга здесь открыли новый памятник - купол Рейхстага с солдатами, водружающими на его вершину Красное знамя. На стене написано: "Мы к вам пришли, чтобы вы никогда больше к нам не ходили".

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