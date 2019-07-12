На Прохоровском поле ответили на немецкое предложение снести Звонницу

Вспоминая великий подвиг многонациональной советской армии здесь, под Прохоровкой, выступавшие на митинге не могли не сказать о попытках переписать историю. В частности, речь шла о заявлении журналиста немецкого издания Die Welt Свена Феликса Келлерхоффа. Напомним, он призвал снести Звонницу - памятник погибшим в Прохоровском сражении в июле 1943-го. По словам немца, на этой земле "не было ни советской победы, ни даже масштабного танкового сражения".
Председатель Совета ветеранов гвардейской 95-й стрелковой дивизии Мария Рохлина заявила, что нужно "презрением ответить на этот выпад".
- Фашизм снова подымает голову, - подчеркнула она. - Он остался. И немчура вдруг заявила что, это они тут победили. А как они драпали отсюда - они помнят? А как уползали отсюда - помнят? А как прошли по Москве маршем под конвоем - помнят? А кашу с салом помнят? Стыдно за человечество, за честных немцев... никто никогда не чинил таких зверств, какие чинили немецкие фашисты. И у нас есть доказательства! Заживо сожженные в селе Гусек-Погореловка более 600 человек! Какое войско позволило себе сжигать людей? И эта деревня не единственная. Я призываю презрением ответить на тот выпад, который они посмели сделать в 76-ю годовщину танкового сражения!
Каждое предложение Марии Рохлиной сотни собравшихся около Звонницы людей приветствовали аплодисментами.
Белгородский губернатор Евгений Савченко добавил, что если из "Гансов и Фрицев" кто-то и забыл историю, пусть спросят у предков. Они-то помнят, как гнали их из Белгорода и Орла.
После митинга здесь открыли новый памятник - купол Рейхстага с солдатами, водружающими на его вершину Красное знамя. На стене написано: "Мы к вам пришли, чтобы вы никогда больше к нам не ходили".