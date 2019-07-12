Названы самые выгодные для перепродажи пятилетние кроссоверы

Эксперты "Автостата" составили список самых выгодных для перепродажи пятилетних кроссоверов.

Специалисты проанализировали остаточную стоимость Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan, купленных в апреле 2014 года. Их тогдашнюю стоимость сравнили с ценами на эти же машины за апрель нынешнего года.

Сенсации не произошло. Оказалось, что меньше всего теряет в цене Toyota RAV4. "Японец" после пяти лет эксплуатации сохраняет 88,7-107,7% от своей первоначальной цены. Второе место в рейтинге занимает Mazda CX-5, которая сохраняет от 80,7 до 99,9% стоимости. Замыкает тройку лидеров Kia Sportage с показателем 82,2-92,3%.

Остальные кроссоверы получили следующие показатели остаточной цены: Nissan X-Trail - 66,8-84,4%, Mitsubishi Outlander - 77,1-82% и Volkswagen Tiguan - 72,2-79,6%.

Примечательно, что ранее в рейтинге с точки зрения остаточной стоимости после трех лет владения среди кроссоверов также победил RAV4.

Напомним, бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5955 автомобилей (+3%). А вот за второе место наметилась борьба. У Renault Duster в июне было 3 547 продаж (это на 11% меньше прежнего), а у Volkswagen Tiguan - 3 234 (на 23% больше).

В то же время самыми популярными в России моделями в июне оказались две Lada - Granta и Vesta, за которыми следуют "корейцы" Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta.