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12.07.2019 18:05
Рубрика: Общество

Астрономы впервые засняли "неуловимый" диск у далекой планеты

Текст: Денис Передельский
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); A. Isella Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); A. Isella
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); A. Isella

Международная команда астрономов при помощи массива Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) впервые в мире наблюдала лунообразующий диск из пыли и газа вокруг далекой планеты.

Об открытии сообщается на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории США. Впервые астрономам удалось зафиксировать опоясывающий планету диск из пыли и газа, существование которого до сих пор допускалось лишь теоретически.

Фото: Московский планетарий
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Он контролирует процесс образования планет и уже дал начало формированию целой системы лун, подобным лунам Юпитера. Диск был обнаружен вокруг одной из планет в системе молодой звезды PDS 70. Она расположена примерно в 370 световых годах от Земли.

Массив ALMA зафиксировал слабые радиоволны, испускаемые крошечными (около одной десятой миллиметра в поперечнике) частицами пыли вокруг звезды. Полученные данные сопоставили с данными более ранних оптических и инфракрасных наблюдений VLT.

В результате были получены доказательства того, что пылевой диск, способный образовывать множество лун, окружает самую изученную планету в этой звездной системе.

В отличие от ледяных колец Сатурна, которые, вероятно, образовались в результате столкновения комет относительно недавно, открытый диск представляет собой остатки процесса формирования планет.

"Впервые мы наблюдаем явные признаки лунообразующего диска, существование которого укладывается во многие современные теории формирования планет", - говорит ведущий автор исследования Андреа Изелла, астроном из Университета Райса в Хьюстоне.

Оригинал научной статьи опубликован в журнале Astrophysical Journal Letters.

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