Рапота назвал "Славянский базар" важной культурологической площадкой для СГ

Важнейшей культурологической площадкой для Союзного государства назвал " Славянский базар в Витебске " госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Своим видением на развитие этого престижного международного фестиваля искусств он поделился 12 июля в праздничном областном центре на берегах Двины.

В любой сфере, по словам Рапоты, которые приводит БЕЛТА, необходимо наличие эффективных инструментов для решения практических задач. В области культуры для Беларуси и России именно таким является "Славянский базар".

Значимость витебского форума, добавил Рапота, "выходит далеко за рамки Союзного государства". Он обратил внимание, что в Витебске фестиваль проходит уже 28 лет и сохраняет свою актуальность, потому что он "интересен людям и востребован, а значит, будет развиваться".

Госсекретарь СГ напомнил, что День Союзного государства - 12 июля - в этом году посвящен 50-летию творческой деятельности ансамбля "Песняры" и 20-летию Договора о СГ. Говоря его будущем, Рапота дал понять, что видит его через призму документов, определяющих стратегию развития СГ на ближнюю и среднесрочную перспективу.

"Перечислять самые значимые направления можно долго. Это темы формирования единой промышленной политики, транспортного и энергетического пространства, совершенствования законодательной базы, чем мы сейчас занимаемся. Есть конкретные вопросы: усилить, например, научно-техническую составляющую взаимоотношений Беларуси и России. Актуален вопрос отмены роуминга на территории Союзного государства", - резюмировал госсекретарь.