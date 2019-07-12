Минск готов к участию в стратегических проектах Великого Новгорода

В старт перспективных направлений сотрудничества Минска и Великого Новгорода посол Беларуси в РФ Владимир Семашко считает резонным включить и строительство взлетно-посадочной полосы в этом одном из древнейших городов России. Кроме того, РБ готова участвовать в сооружении в этом северном областном центре жилого квартала и магистральных дорог.

Пакет этих инициатив дипломат озвучил накануне на встрече с губернатором региона Андреем Никитиным и министрами областного правительства, сообщили в белорусской дипмиссии по итогам визита посла в Великий Новгород во главе белорусской делегации.

Прежде всего, пояснил посол, РБ "заинтересована в дальнейшем увеличении товарооборота с Новгородской областью за счет активизации взаимных поставок продукции, реализации совместных проектов в строительстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства". Он напомнил, что товарооборот в прошлом году составил $96,2 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 13,6%. Но и это, по мнению белорусской стороны, далеко не предел. Организации республики готовы наращивать совместный товарооборот еще более динамично.

Активное участие, уточнил дипломат, в Минске готовы принять в жилищном строительстве. Причем, возводить объекты социальной инфраструктуры партнеры по Союзному государству предлагают за счет собственных средств с последующим их выкупом региональными властями в муниципальную собственность.

Семашко пригласил представителей правительства и бизнес-кругов региона принять участие в промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет в сентябре в белорусской столице, и провести одновременно с ним заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области.

Кроме того, посол дал понять, что уже сейчас существуют возможности поставок машин, узлов и агрегатов, строительной, лесозаготовительной и грузовой техники, строительных и отделочных материалов для реализации инвестиционных проектов. "Наши поставщики готовы использовать схемы льготного кредитования и международного лизинга", - добавил он.

Заинтересованность российского региона в дальнейшем наращивании объемов взаимной торговли, реализации совместных научных и научно-технических проектов отметил и губернатор области Андрей Никитин. Стороны обозначили взаимный интерес в поставках белорусского пассажирского автотранспорта, техники для добычи торфа, лифтового оборудования. Дополнительные возможности для этого создаст открытие 16 июля нового сборочного производства белорусского лифтового оборудования на базе "МЛМ Невский лифт" в Колпино. Дело в том, что это предприятие плановой мощностью около трех тысяч лифтов в год имеет исключительные права на поставку белорусской продукции по всему Северо-Западному федеральному округу РФ.

Посол отметил готовность белорусской стороны заключить соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Новгородской области в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах и плана мероприятий по его реализации. Он предложил подписать эти документы на предстоящем на будущей неделе VI Форуме регионов обеих стран в Санкт-Петербурге.