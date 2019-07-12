Reuters: США решили не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана

Власти США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Такую информацию в четверг распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

"Холодные головы возобладали, мы посчитали, что это не обязательно принесет пользу", - заявил один из источников. О том, что Мохаммад Джавад Зариф может быть внесен в санкционный список заявлял министр финансов США Стивен Мнучин, пишет ТАСС.

Точные причины отказа Вашингтона от введения санкций против главы иранского МИД неизвестны. Однако, по мнению Reuters, такой шаг может сигнализировать о готовности американской администрации к поискам дипломатического решения на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Ранее на этой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон только начал применять широкомасштабные ограничивающие меры в отношении Ирана и планирует усилить санкции до конца года. По его словам, это должно вынудить Тегеран вернуться к диалогу.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной".