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12.07.2019 14:57
Рубрика: Культура

В Китае найдено 7000-летнее сооружение неизвестного предназначения

Текст: Денис Передельский
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology
Фото: Shanxi Provincial Institute of Archaeology

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Шаньси на севере страны обнаружили руины мощного сооружения возрастом от пяти до семи тысяч лет, установить предназначение которого пока не удалось.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Его совершили сотрудники Археологического института провинции Шаньси. Странное сооружение было обнаружено недалеко от деревни Лулянь.

Фото: Nationaal Archief/wikipedia.org
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На данный момент площадь высвобожденных из-под земли руин составляет около пяти тысяч квадратных метров. Предположительно, сооружение было возведено неолитической культурой Яншао. Оно состоит из группы прямоугольных и овальных зданий и комнат, а также каменного пятиугольника.

При раскопках в руинах были найдены фрагменты сосудов. Руины самого большого "дома" занимают площадь 137 квадратных метров. В нем имеется очаг диаметром 1,7 метра, а также каменный дверной проем.

"Огромный масштаб строительства, ориентация по Солнцу и необычное расположение очага говорят о том, что это здание вряд ли было жилым, - считает Хе Ну из Академии общественных наук КНР. - Возможно, вожди племен проводили здесь какие-то церемонии".

Однако с ним не согласны другие эксперты. По их мнению, найденная керамика не соответствует стандартам проведения древних церемоний цивилизации Яншао. Словом, пока не установлено, для каких целей было возведено это сооружение.

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