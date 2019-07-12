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12.07.2019 15:14
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, по которому под люстрацию в стране может попасть его предшественник Петр Порошенко. Такой шаг может быть пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную раду, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Обыски прошли в офисе Зеленского

Согласно законопроекту, Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Железняк отметил, что данная инициатива выглядит символично на фоне состоявшего ранее первого телефонного разговора между новым главой Украины и президентом России Владимиром Путиным.

- Но, скорее всего, является просто пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную раду, - сказал парламентарий, говоря о предложении Зеленского.

По его словам, президент Украины использует все возможные рычаги, чтобы усилить свои позиции на выборах в Верховную раду. И один из способов - окончательно дискредитировать своего предшественника и не дать возможности его партии занять места в парламенте.

Зеленский выступил против федерализации Украины

Железняк не сомневается, что "Порошенко должен отвечать за коррупцию, крах экономики и развал социальной сферы Украины, за все содеянное в отношении народа Донбасса".

- И отвечать он должен не перед новым президентом Украины, а в международном трибунале, - подчеркнул парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Политический кризис на Украине
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