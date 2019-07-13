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13.07.2019 04:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вторую группу косаток отправили из Хабаровска в Николаевский район

Текст: Александр Филимоненко

Вторую партию косаток, освобожденных из приморской "китовой тюрьмы", отправили на транспортном судне из Хабаровска к месту выпуска в Охотском море. Об этом сообщили активисты "Экологической вахты Сахалина", которые наблюдали за погрузкой в хабаровском порту.

Фото: РИА Новости.
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"Волонтеры "Эковахты Сахалина" могут гарантировать, что все три косатки живы и действительно отправлены из Хабаровска вниз по Амуру в Николаевский район ", - уточнил руководитель общественной организации Дмитрий Лисицын.

По его словам, общественники вели наблюдение за транспортировкой животных от Находки до Хабаровска. По их мнению, фуры ехали слишком быстро по ухабистым участкам гравийной дороги. Кроме того, в Хабаровском порту контейнеры с животными простояли более шести часов в ожидании погрузки.

Первую группу косаток и белух ученые выпустили в Охотское море 27 июня.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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