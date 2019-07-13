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13.07.2019 15:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Развожаев отправил правительство Севастополя в отставку

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку правительство города, работавшее с экс-главой региона Дмитрием Овсянниковым. Документ опубликован на сайте правительства Севастополя.

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"В соответствии со статьями 24,26,33 Устава города... объявить об отставке правительства Севастополя с 12 июля 2019 года, - говорится в документе. - Поручить правительству Севастополя осуществление своих полномочий до сформирования нового состава правительства Севастополя.

Напомним, накануне полпред президента в ЮФО Владимир Устинов представил Развожаева депутатам и членам правительства Севастополя. Развожаев намерен сформировать новую команду за один месяц.

- Я буду знакомиться с людьми, буду разговаривать, потом принимать решения. В течение ближайшего месяца вопрос с командой будет решен, - заявил Развожаев.

Новый глава Севастополя намерен в первую очередь выяснить, в каком состоянии находится исполнение ключевых городских и федеральных программ, а также важнейшие стройки в рамках ФЦП.

- Севастополь получает серьезное федеральное финансирование. Нужно, чтобы все запланированное делалось в срок и открывало возможность для новых проектов, - считает Развожаев. - Конкретикой обязательно поделюсь в конце следующей недели, расскажу, что планирую делать прежде всего.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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