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13.07.2019 18:04
Рубрика: Легковые авто

Россияне рассказали об автомобиле мечты

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Эксперты выясняли, какими параметрами обладает "автомобиль мечты" для россиянина в 2019 году.

Подавляющее большинство опрошенных "Автостатом" и auto.mail.ru считает, что "автомобиль мечты" должен быть внедорожником или кроссовером: фактически каждый второй респондент (55%) выделил сегмент SUV из числа других. Количество любителей полного привода увеличилось за год с 55% до 78%. В качестве трансмиссии подавляющее большинство (70%) предпочитает автоматическую коробку передач.

Фото: iStock
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Больше половины - 53% россиян - сделали выбор в пользу бензинового двигателя, а наиболее популярной его отдачей стала цифра 150-200 л.с.

На вопрос о средней стоимости машины самым популярным оказался ответ "полтора миллиона рублей”. А вот цвет будущего "автомобиля мечты” оказался абсолютно неважен.

Среди опций россияне выделили подушки безопасности (90%), ABS (86%), обогрев зеркал (82%), климат-контроль (80%) и обогрев сидений (79%). 

Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 3,3% - до 151 180 машин. По итогам шести месяцев 2019 года российский авторынок составил 828 750 автомобилей (-2,4%). 

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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А бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июне остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5955 автомобилей (+3%).

Ранее эксперты назвали самые выгодные для перепродажи пятилетние кроссоверы. Оказалось, что меньше всего теряет в цене Toyota RAV4. "Японец" после пяти лет эксплуатации сохраняет 88,7-107,7% от своей первоначальной цены

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#автомобили