Один из лучших зенитно-ракетных комплексов "Тор", создававшийся в интересах ПВО Сухопутных войск, адаптируют к морским условиям и поставят Военно-Морскому Флоту.

ЗРК "Тор-М2КМ", установленный на фрегате "Адмирал Григорович", во время морских испытаний комплекса в 2016 году. Фото: Пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

На IX Международном военно-морском салоне, завершившем свою работу в Санкт-Петербурге, было объявлено о том, что комплекс, получивший название "Тор-МФ", смогут устанавливать на корабли уже в начале 2020-х годов.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов внимательно ознакомился с комплексом, который представлял на салоне его разработчик - концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Кроме того, ему показали уже готовый тренажер, на котором смогут готовиться зенитчики Военно-морского флота. Адмирал остался доволен.

Работы по созданию нового зенитно-ракетного комплекса для ПВО Сухопутных войск начались в середине 1970-х годов, на вооружение готовый комплекс поступил в начале 1980-х. Комплекс получил имя "Тор", что переводится с древнескандинавского языка как гром и ассоциируется с языческим божеством-громовержцем, всегда держащим в руках молот.

За прошедшее время "Тор" многократно модернизировался. Последняя версия - "Тор-М2У". Его отличительная особенность - может вести огонь на ходу. Именно это и позволило попробовать применить сухопутный комплекс в условиях морской качки.

Впервые о том, что ведутся работы по морской версии ЗРК "Тор-М2", было сказано на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017, которая проходила в столице ОАЭ - городе Абу-Даби.

Демонстрировался модуль "Тор-М2КМ". И это стало настоящей сенсацией того салона. Дело в том, что ЗРК "Тор" различных модификаций закупают многие страны. Их военные специалисты сразу оценили новизну и преимущества мобильного модуля, особенно в его морской адаптации.

Специалисты предприятия "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей"), которое находится в Ижевске и где выпускают комплексы "Тор", сняли боевой модуль с гусеничного шасси. После незначительной модернизации этот модуль оказалось возможным устанавливать везде: на крышах высотных зданий, на трейлерах и любых колесных шасси, на железнодорожных платформах. И на морских судах тоже. Модулю присвоили имя "Тор-М2К". Буква "К" означала, что шасси у комплекса будет не гусеничным, а колесным. Но быстро выяснилось, что возможности мобильного модуля значительно шире.

За год до выставки в Абу-Даби, то есть в 2016-м, модуль "Тор-М2КМ" закрепили на вертолетной площадке фрегата "Адмирал Григорович", входящего в состав Черноморского флота, и провели пробный пуск. Фрегат ушел в море, в полигонный район, где по нему выстрелили эмитатором противокорабельной ракеты. Атаковавшая "Адмирала Григоровича" ракета была уничтожена первым же пуском зенитной ракеты с "Тора-М2КМ".

Уникальность ЗРК "Тор" в том, что он способен работать в автоматическом режиме без участия человека. В одном корпусе размещены радар обнаружения целей, радар сопровождения целей и наведения ракет, всесуточная оптико-электронная система, средства связи и управления. А также 8 готовых к пуску зенитных ракет. "Тор" способен самостоятельно сканировать воздушное пространство, определять, кто летит - свой или чужой. Более того, его электронные "мозги" самостоятельно принимают решение на открытие огня - просто нужно заложить в них специальную программу. Ничего подобного сегодня не выпускает никто из ведущих мировых производителей систем противовоздушной обороны.

Как показал пуск из "Тор-М2КМ", установленного на "Адмирале Григоровиче", этот модуль можно уже сейчас устанавливать не только на боевой корабль, но и на любое гражданское судно - морское или речное. Трагедий Второй мировой войны, когда гражданские морские конвои без авиационного прикрытия легко уничтожались ударами с воздуха, не повторится.

"Тор-МФ" будет просто углубленно адаптирован к нашим боевым кораблям с учетом пожеланий военно-морских специалистов.