Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свой первый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что не находит ничего предосудительного в инициации переговоров с Кремлем.

Зеленский признался, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Глава Украины также заявил о готовности к обмену заключенными. По словам Зеленского, главное для него, вернуть соотечественников на родину. Переговоры об освобождении нарушивших российскую границу украинских моряков Киев готов проводить в любых форматах, передает ТАСС.

Ранее в Кремле также рассказали подробности первого телефонного разговора лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Беседа продолжалась двадцать минут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также назвал состоявшийся диалог ознакомительным и добавил, что он носил прагматичный характер.

Напомним, это было первое общение Владимира Путина и Владимира Зеленского - до этого они не встречались и даже не обменивались письменными сообщениями.