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Рубрика: В мире

Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свой первый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что не находит ничего предосудительного в инициации переговоров с Кремлем.

Фото: Ludovic Marin/Pool via AP
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Зеленский признался, что у него "не спадет корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения моряков. Глава Украины также заявил о готовности к обмену заключенными. По словам Зеленского, главное для него, вернуть соотечественников на родину. Переговоры об освобождении нарушивших российскую границу украинских моряков Киев готов проводить в любых форматах, передает ТАСС.

Ранее в Кремле также рассказали подробности первого телефонного разговора лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Беседа продолжалась двадцать минут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также назвал состоявшийся диалог ознакомительным и добавил, что он носил прагматичный характер.

Напомним, это было первое общение Владимира Путина и Владимира Зеленского - до этого они не встречались и даже не обменивались письменными сообщениями.

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