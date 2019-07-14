Как ухаживать за автомобилем летом

Лето для наших автомобилей далеко не простое время. По сравнению с зимой, когда ямы и выбоины на трассах и в городах сглаживаются утрамбованным снегом, лето доставляет больше волнений и поломок. К тому же, начинаются ремонты дорог, с вытекающими отсюда последствиями от сколов гравием и не заканчивая битумными пятнами. Солнце не лучшим образом влияет на состояние салонного пластика, а оставленная в салоне зажигалка и вовсе создает угрозу жизни и здоровью.

Уход за ЛКП

Лакокрасочное покрытие подвергается агрессивному воздействию круглогодично. О том, как ухаживать за автомобилем с приходом весны, вы можете прочесть в публикации "Российской газеты". А о летнем уходе несколько советов ниже.

Не злоупотребляйте мойками самообслуживания с применением сомнительных препаратов (пена, шампунь, воск). И дело не только в низкой эффективности автохимии. Порой она может нанести явный вред лакокрасочному покрытию. Дело в уровне PH данных препаратов. Щелочь, входящая в их состав - не самый полезный компонент. В профессиональных детейлинг центрах и вовсе нейтрализуют щелочные составы кислотными. Такие процедуры в разы дороже обычных моек, но и сохраняется эффект дольше.

Не ограничивайтесь простым ополаскиванием. На влажный кузов авто охотнее садится пыль, пыльца, асфальтная крошка и мелкие металлические частицы от тормозных дисков и колодок. Про РН, а это относится и к воде, мы уже сказали. Качественная мойка с последующей консервацией и обработкой воском - тот набор процедур, которые сохранят краску автомобиля. Выбирать следует те препараты, производители которых в открытую рассказывают о продукте, проводят тесты и достаточно представлены в медийном пространстве.

Иногда услуги детейлинга и профессиональной мойки оказывают СТО известных брендов. Тут вопрос сохранения имени стоит на первом месте, и рисковать применением низкосортной химии они не станут.

Летом на кузове машины появляются битумные пятна - результат ремонта дорог. Не нужно экспериментировать с составами по их удалению.

Некоторые бытовые растворители, к примеру, ацетон или уайт-спирит, не только удалят битум, но и растворят краску и лак кузова. Последствие - матовое пятно и более быстрая коррозия на этом месте. Самое простое и эффективное из подручных средств - это масло. Можно воспользоваться растительным, моторным, силиконовой смазкой типа WD-40 или маргарином. Подействует это лишь на свежие пятна. С не меньшей эффективностью используют и солярку.

Для застарелых пятен следует применять специальные очистители. Выбор широк, а отличаются они по цене и технологии применения. На некоторых препаратах указано, для автомобиля какого возраста они подходят.

Способ, требующий более профессионального подхода - это удаление битума с автомобиля с помощью абразивной глины. По сути, это не глина в привычном понимании. Это смесь полимеров, масляных добавок и абразива. Абразивные частицы так подобраны по размеру, что при соблюдении рекомендаций по применению не царапают ЛКП автомобиля. Подобные препараты активно используются и в процедурах детейлинга.

Часть средств, перечисленных выше, отлично справляются со следами насекомых на кузове и стеклах автомобиля. Хотя эти загрязнения в большинстве случаев легко удаляются и при обычной мойке.

Уход за пластиком салона

Пластик салона летом подвержен воздействию пыли и солнечных лучей. Если в течение долгого времени пренебрегать уходом за ним, то он не только потеряет свой цвет, но и деформируется или даже растрескается. Меньше всего подвержен жестким деформациям и разрушению от температуры так называемый "жесткий" пластик современных бюджетных авто. Те материалы отделки салона ("мягкий" пластик), о которых так любят с тоской вспоминать автолюбители, не пластик вовсе. Это была пена, схожая с монтажной, покрытая пленкой. Именно эта тонкая пленка быстро разрушалась от воздействия температур.

Чтобы сохранить состояние и вид салонного пластика, достаточно регулярно протирать его, удаляя загрязнения, обрабатывать полиролью, дабы он эффективнее отражал лучи солнца, и применять светоотражающие экраны, когда автомобиль длительное время стоит на парковке.

Не пренебрегайте быстрой очисткой ткани в салоне. Некоторые сугубо летние пятна, к примеру, от ягод и фруктов, проще удалить мыльным раствором сразу, нежели платить большие деньги за профессиональную химчистку по окончанию лета, когда пятно намертво въелось в ткань.

Еще несколько советов

Конечно, удаление битумных пятен и уход за панелью автомобиля - это не все, чему нужно уделять внимание летом.

Регулярно проверяйте наличие рабочих жидкостей и состояние патрубков и шлангов. Не пренебрегайте поддержанием уровня стеклоомывающей жидкости, ведь лето - время путешествий. И оказаться в пасмурную погоду на трассе без жидкости в бачке, не самое приятное.

Салонный фильтр, который забивается пылью и пыльцой в летнее время, желательно менять регулярно, объединив эту процедуру с обслуживанием кондиционера.

Темой отдельной публикации может стать и защита кузова автомобиля керамическими составами и антигравийной пленкой, которая защитит от сколов кузов и фары вашего автомобиля.