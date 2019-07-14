Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области

Прокуратура проверила, как соблюдаются права на получение единовременной помощи пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили в надзорном ведомстве.

При этом было установлено, что нет четкого взаимодействия между региональными и федеральными органами, ответственными за выдачу компенсаций.

- В результате денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков, - заявили в прокуратуре.

Кроме того, работающие на местах ЧП прокуроры, установили, что в органах местного самоуправления остаются без рассмотрения заявления граждан о включении их в список на получение единовременной материальной помощи, поскольку, по мнению муниципалитетов, помещения, в которых они проживают, не попали в зону затопления. Только в Нижнеудинском районе Иркутской области было выявлено 21 такое заявление.