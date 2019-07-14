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14.07.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура нашла нарушения выплат пострадавшим в Иркутской области

Текст: Надежда Столярчук

Прокуратура проверила, как соблюдаются права на получение единовременной помощи пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщили в надзорном ведомстве.

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При этом было установлено, что нет четкого взаимодействия между региональными и федеральными органами, ответственными за выдачу компенсаций.

- В результате денежные средства выплачиваются гражданам, получившим вред здоровью, с нарушением сроков, - заявили в прокуратуре.

Кроме того, работающие на местах ЧП прокуроры, установили, что в органах местного самоуправления остаются без рассмотрения заявления граждан о включении их в список на получение единовременной материальной помощи, поскольку, по мнению муниципалитетов, помещения, в которых они проживают, не попали в зону затопления. Только в Нижнеудинском районе Иркутской области было выявлено 21 такое заявление.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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