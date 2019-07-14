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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" проиграл "Ахмату" в первом туре РПЛ

Текст: Александр Ершов
В воскресенье поздно вечером в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" на своем поле победил "Краснодар" - 1:0 (1:0). В самом, пожалуй, интересном поединке начала первенства обе команды имели множество возможностей отличиться. Решающий мяч забил игрок грозненцев Бериша, который еще и не реализовал в первом тайме пенальти.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Кубанский коллектив, готовящийся сыграть в Лиге чемпионов (правда, южанам еще предстоит пробиваться в групповую стадию через квалификацию), провел мощную трансферную кампанию, да еще и завоевал Кубок Матч Премьер в противостоянии с "ЦСКА, "Спартаком" и "Ростовом". Однако невозможно предсказать, как будут выглядеть краснодарцы в официальным матчах, учитывая их катастрофические потери в средней линии: Классон и Газинский выбыли из-за травм на долгое время (на игру с "Ахматом" краснодарцы вышли в майках с фотографиями этих футболистов и надписью "Ребята, мы с вами!"), Перейра решил переехать в Испанию, а Каборе отправился в московское "Динамо".

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
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Грозненцы лишь однажды попали в поле зрения СМИ, когда приняли в свои ряды покинувшего со скандалом "Спартак" капитана красно-белых Глушакова (однако сегодня Дениса по причине небольшого повреждения не оказалось в заявке). В остальное время команда Рашида Рахимова спокойно готовилась к первенству, победив, кстати, в пяти из шести контрольных встреч. А вчера "Ахмат" получил и конкретное задание на сезон 2019/2020: президент клуба Магомед Даудов назвал главной целью чеченской команды попадание в еврокубки.

Надо сказать, первый тур получается для фаворитов чрезвычайно трудным: "Спартак" накануне лишь при помощи большого везения одолел дебютанта "Сочи" (1:0), уже сегодня ЦСКА потерпел поражения в Самаре от "крылышек" (0:2), а "Зенит" дома лишь во втором тайме сумел забить "Тамбову" (2:1).

Хозяева при заполненных трибунах "Ахмат-Арены - на матч пришли 27 с половиной тысяч зрителей - уже на 10-й минуте могли выйти вперед: Бериша с центра поля пронесся с мячом в штрафную, где под хавбека неудачно подкатился правый защитник "быков" Петров. Но мощный выстрел с пенальти легионера грозненцев юный голкипер кубанцев Сафонов в прыжке отразил.

"Ахмат" какое-то время переживал случившееся, а затем снова включил почти запредельные скорости. И вскоре Бериша перетянул фортуну на свою сторону: после передачи справа Уциева он метров с двенадцати из центра штрафной несильно пробил с лета, мяч попал в Мартыновича, немного изменил направление, голкипер кубанцев неловко среагировал на изменение траектории, и тот от его рук закатился в сетку - 1:0, 28-я минута.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Лишь пропустив, "быки" взяли мяч под свой фирменный контроль и провели несколько острых атак (удар Ари со штрафного вратарь хозяев Городов парировал, Олссон промахнулся мимо пустого угла из центра штрафной, а удар Вильены метров с 25-ти угодил в штангу). В свою очередь, Бериша выдал классную разрезающую передачу на Мбенга, однако сенегалец с близкого расстояния не попал в ворота. 

Во второй половине "Ахмат" - теперь уже вынужденно - отдал мяч сопернику и в основном сосредоточился на разрушении накатывающихся одна за одной по-настоящему яростных атак "Краснодара". Правда, "быкам" никак не удавалось проникать на ударные позиции в штрафную хозяев, а их единственного форварда Ари защитники опекали вдвоем, а иногда даже и большим числом.

При этом грозненцы (в основном усилиями все того же Бериши) при любой возможности уносились в опасные контратаки. Во время одной из них Мбенг метров с шести головой, казалось, наверняка посылал мяч в ворота, но Сафонов в изумительном прыжке перевел его из-под перекладины на угловой.

"Быки" сделали перестроения, которые им регулярно помогали в минувшем сезоне: на поле вышли палочка-выручалочка Сулейманов и Игнатьев, который занял место Ари (российский бразилец взял на себя роль диспетчера). Увы, для гостей, они не сработали, и "Ахмат" вполне уверенно довел матч до своей победы. Лучшим игроком матча был признан голкипер хозяев Евгений Городов, неоднократно выручавший свою команду.

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