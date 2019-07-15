Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
12 марок изменили цены на автомобили в России 13:00
Iveco хочет превратить дальнобойщиков в культуристов 12:19
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти 11:53
15.07.2019 14:12
Рубрика: Легковые авто

Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена"

Текст: Евгений Костин

Многие тюнинг-компании, в том числе Liberty Walk, DAMD, Wald International, предпринимали попытки максимально приблизить облик Suzuki Jimny к внешности Mercedes-Benz G-Class. Однако у Fast Car Service Center получилось совершить перевоплощение лучше всех - Jimny в их исполнении действительно выглядит как уменьшенная копия "Гелендвагена".

Передок японского внедорожника перекроили полностью и в точном соответствии со стилем Mercedes-AMG G 63: решётка типа Panamericana, габаритные огни на крыльях, оптика с круглым светодиодным ободком, бампер с агрессивными воздухозаборниками.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ напомнил об уникальной передвижной телестудии на базе "Буханки"

Если не совсем придираться к оформлению задней части, то и она кажется точной копией "кормы" G-Class. Остаётся один вопрос - для чего была проделана эта колоссальная работа? Возможно, таким образом тюнеры из Дубая предлагают подшутить над владельцами настоящих Mercedes-AMG G 63, а может, они намекают Mercedes-Benz, что пора приступить к выпуску трёхдверной модификации "Гелендвагена".

В России новый Suzuki Jimny пока не продаётся. Ранее "Российская газета" сообщала, что первая партия внедорожников уже прибыла на территорию нашей страны. Продажи автомобиля стартуют не раньше начала осени. Jimny оснащён 102-сильным бензиновым двигателем, который может работать как в паре с МКП, так и с автоматической коробкой передач.

Lada 4x4 Bronto пройдет через рестайлинг
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
#Suzuki