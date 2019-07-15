Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена"

Многие тюнинг-компании, в том числе Liberty Walk, DAMD, Wald International, предпринимали попытки максимально приблизить облик Suzuki Jimny к внешности Mercedes-Benz G-Class. Однако у Fast Car Service Center получилось совершить перевоплощение лучше всех - Jimny в их исполнении действительно выглядит как уменьшенная копия "Гелендвагена".

Передок японского внедорожника перекроили полностью и в точном соответствии со стилем Mercedes-AMG G 63: решётка типа Panamericana, габаритные огни на крыльях, оптика с круглым светодиодным ободком, бампер с агрессивными воздухозаборниками.

Если не совсем придираться к оформлению задней части, то и она кажется точной копией "кормы" G-Class. Остаётся один вопрос - для чего была проделана эта колоссальная работа? Возможно, таким образом тюнеры из Дубая предлагают подшутить над владельцами настоящих Mercedes-AMG G 63, а может, они намекают Mercedes-Benz, что пора приступить к выпуску трёхдверной модификации "Гелендвагена".

В России новый Suzuki Jimny пока не продаётся. Ранее "Российская газета" сообщала, что первая партия внедорожников уже прибыла на территорию нашей страны. Продажи автомобиля стартуют не раньше начала осени. Jimny оснащён 102-сильным бензиновым двигателем, который может работать как в паре с МКП, так и с автоматической коробкой передач.