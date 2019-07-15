Открыт новый род динозавров с утиным клювом

Международная команда палеонтологов описала окаменелые останки динозавра, обнаруженного в штате Техас (США), и идентифицировала его как новый род и вид.

Статья об открытии опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Сообщается, что в руки ученых попал наиболее полный череп утконосого динозавра из когда-либо найденных.

Новый вид получил название Aquilarhinus palimentus. Ученые определили, что он относится и к ранее неизвестному роду. Его пасть оказалась странной и удивила ученых. По строению она напоминает утиный клюв, однако верхняя челюсть представляет собой изогнутый носовой гребень и имеет сходство и с орлиным клювом.

Останки были обнаружены еще в 1980-е годы. В 1990-е их идентифицировали как останки гадрозавра, то есть утконосого динозавра, ранее уже известного науке.

И только сейчас проведенный при помощи современного оборудования анализ показал, что обнаруженное существо было более примитивным, чем две основные группы гадрозавров.

"Это новое животное является одним из наиболее примитивных известных гадрозавров. Его изучение может помочь нам понять, как и почему развивались необычные гребни на головах этих существ, а также с кого началась их эволюция, - говорит ведущий автор работы доктор Альберт Прието-Маркес из испанского Института палеонтологии имени Мигеля Крусафона. - Его существование добавляет еще одно доказательство к набирающей популярность гипотезе о том, что группа гадрозавров зародилась в юго-восточной части США".

Добавим, что возраст вновь открытого вида составляет около 80 миллионов лет. Этот динозавр обитал на территории современной пустыни Чиуауа, которая во времена его жизни была заболоченным влажным краем.