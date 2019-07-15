На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты

Международная команда археологов, работающая у побережья Албании на исследовательском судне "Геркулес", обнаружила на дне Ионического моря хорошо сохранившиеся коринфские амфоры.

Об открытии сообщает Phys.org. Всего подводные археологи обнаружили 22 амфоры - двуручные сосуды с узким горлышком, которые предназначались для перевозки вина или масла.

Артефакты находились на глубине от 40 до 60 метров. Они были буквально разбросаны по морскому дну вблизи полуострова Карабурун. По словам археолога Матеуша Полаковски, предположительно, это коринфские амфоры, изготовленные в период от VII до V веков до нашей эры.

"Если нам удастся обнаружить остатки затонувшего корабля, перевозившего эти амфоры, то это будет открытие самого древнего судна, когда-либо найденного у побережья Албании", - говорит Полаковски.

Сообщается, что ранее подобные коринфские винные амфоры были обнаружены в других районах Албании. Это указывает на интенсивную торговлю, которая велась вдоль албанского побережья во второй половине VII века до нашей эры.

Археологи также считают, что их открытие поможет лучше изучить связь между развитием морской торговли в данном регионе и основанием двух крупных городов на албанской береговой линии - Диррахиума (современный город Дуррес) и Аполлонии.

К слову, там же в ходе подводных раскопок археологи также обнаружили больше количество свидетельств кораблекрушений времен Первой и Второй мировой войн.