Юрий Шатунов вышел из больницы

Советский, российский певец Юрий Шатунов выписался из больницы. Напомним: 45-летний экс-фронтмен "Ласкового мая" перенес, по словам создателя проекта Андрея Разина, в одной из столичных клиник операцию - из-за воспаления гайморовой пазухи.

Как передает РИА Новости со ссылкой на директора певца Аркадия Кудряшова, впереди у кумира миллионов отечественных женщин - реабилитация.

"Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию", - уточнил Кудряшов.

Он добавил, что Шатунов пробудет в Сочи до конца лета, а гастрольный тур артиста начнется согласно ранее составленному графику - с 10 октября.