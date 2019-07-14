Андрей Разин уточнил диагноз Юры Шатунова

Создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии Юрия Шатунова, перенесшего в начале этого месяца операцию в одной из клиник российской столицы.

Разин рассказал через свой Instagram, что Юрий идет на поправку.

"Он пока еще в Москве со своей семьёй. В ближайшее время вылетит в город Сочи, где проведет все лето с семьей в своих апартаментах, в отеле "Разин", - поведал продюсер.

Поблагодарив поклонников артиста, которые следили за состоянием его здоровья.

"После периода реабилитации в Сочи Юру ждет продолжение тура", - пообещал Разин.

Как напоминает РИА Новости, ранее продюсер сообщил агентству, что оперативное вмешательство понадобилось его подопечному из-за воспаления гайморовой пазухи.

Перед этим Разин запретил "Ласковому маю" ездить на гастроли в Грузию, призвав коллег последовать его примеру.