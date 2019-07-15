К черепашкам-ниндзя присоединится черепашка-ниндзя-женщина

С учетом происходящего в индустрии, логичный и ожидаемый, в общем-то, шаг: к семье мутантов-черепашек-ниндзя в лице Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело присоединился новый член. Черепашка-мутант женского пола.

Как пишет /Film, речь идет о 95-м выпуске комикса издательства IDW Publishing Teenage Mutant Ninja Turtles. В котором, кстати, давно царит невиданная сюжетная вакханалия и дикие твисты.

Согласно содержанию нового выпуска, в черепаху "обратилась" Дженника, важный боец команды Сплинтера, которую пришлось подвергнуть мутации после того, как она была смертельно ранена, - посредством переливания ей крови Леонардо.

Ранее сообщалось о чернокожей Эйприл О`Нил, ремейке "Русалочки" с чернокожей Ариэль и о том, что новым агентом 007 в "бондиане" станет чернокожая женщина.