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15.07.2019 06:09
Рубрика: В мире

Китай проведет военные учения возле Тайваня

В ближайшие дни Китай планирует провести военные учения у берегов Тайваня. Об этом говорится в опубликованном заявлении минобороны КНР.

В документе уточняется, что народно-освободительная армия Китая намерена провести учения в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья. Подчеркивается, что данное мероприятие плановое, пишет РИА Новости.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай введет санкции против американских компаний, поставляющих вооружение на Тайвань

Это сообщение появилось на фоне поездки главы администрации острова в США и недавнего одобрения Вашингтоном продажи Тайбэю вооружений. По мнению некоторых СМИ, время для учений выбрано не случайно. После того, как многократные призывы МИД КНР никак не повлияли на ситуацию, при помощи военных маневров Пекин хочет послать недвусмысленный сигнал Тайваню и США о необходимости прекратить провокации.

Напомним, на прошлой неделе Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков, ПЗРК и сопутствующего оборудования на 2,2 миллиарда долларов. Речь идет о 108 танках M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger.

В Пекине осудили эту сделку, призвав Соединенные Штаты к немедленному прекращению поставок вооружений на Тайвань и воздержанию от военных контактов с островом.

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