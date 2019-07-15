Косачев: Отношения России и Грузии отброшены в "нулевую точку"

Последние события в Грузии отбросили отношения Москвы и Тбилиси в "нулевую точку", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с грузинскими парламентариями в Москве.

"После известных событий последнего месяца - то, что произошло в парламенте Грузии 20 июня, то, что случилось на грузинском телевидении на прошлой неделе, - все это наши отношения даже в том состоянии, в котором они находились в последние годы, очевидно, вновь резко отбросило назад, практически в нулевую точку", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам сенатора, в России "очень огорчены и разочарованы" таким положением вещей, ведь в последние годы страны проводили последовательную работу по налаживанию отношений. По мнению Косачева, это чужой сценарий, навязанный Грузии внешними силами.

Он также отметил, что у России есть свои интересы на грузинском направлении, которые она намерена активно продвигать.

"Я бы хотел привлечь внимание к ключевым словам в известном заявлении российского президента - он говорил об уважении к грузинскому народу. На мой взгляд, это та основа, на которую мы должны опираться", - заявил Константин Косачев. Он также выразил надежду, что и в Грузии могут говорить об уважении к российскому народу.

"Это та основа, на которую мы должны опираться, чтобы работать вместе для того, чтобы эти отношения в конечном итоге вновь вернулись в нормальное русло", - заключил сенатор.