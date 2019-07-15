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15.07.2019 10:30
Рубрика: Российский автопром

Lada 4x4 Bronto пройдет через рестайлинг

Текст: Евгений Костин
Фото: www.lada4x4.net Фото: www.lada4x4.net
Фото: www.lada4x4.net

Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от обычной версии внедорожника улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании "Авторитетпласт". Первое изображение новинки было опубликовано lada4x4.net.

Известно, что в новый комплект войдут несколько элементов, но пока показали лишь решётку радиатора с гипнотическим узором. В скором времени начнётся её производство.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, Lada 4x4 Bronto с завода укомплектован литыми дисками с off-road шинами, самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах, усиленными пружинами и амортизаторами с увеличенным ходом, тормозной системой с ABS. Также в базовой комплектации внедорожник оснащён кондиционером, передними сиденьями с подогревом, зеркалами с электроприводом регулировки и обогревом, рейлингами и экспедиционным багажником.

Силовой агрегат у Lada 4x4 Bronto такой же, как у стандартного Lada 4x4: 83-сильный "восьмиклапанник" объёмом 1.7 литра и 5-ступенчатая МКП. Привод - полный. Цена на Lada 4x4 Bronto начинается от 722 900 рублей.

Ранее "Российская газета" рассказывала о Lada 4x4 стоимостью 2 миллиона рублей.  

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