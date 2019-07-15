Москалькова приехала в Киев на суд по делу Кирилла Вышинского

Как переносы судов, так и акции национал-радикалов у стен суда Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не раз называла угрозами и провокациями, а так же "попытками давления на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов". Дело в том, что ожидается изменение меры пресечения для Кирилла Вышинского с ареста, возможно, на домашний арест или даже на освобождение под залог. Ни первое, ни особенно второе категорически не устраивает радикалов.

Москалькова не раз просила "все конструктивные силы гражданского общества выступить против провокаций в поддержку справедливости и правды". И вот теперь после замены группы прокуроров и изучения ими нескольких томов уголовного дела, должен, наконец, состояться суд.