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15.07.2019 10:41
Рубрика: В мире

Москалькова приехала в Киев на суд по делу Кирилла Вышинского

Текст: Владимир Емельяненко
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Она примет участие в заседании Подольского районного суда города Киева. Суд состоится по делу обвиняемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Суд после нескольких переносов назначен на 15 июля.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Как переносы судов, так и акции национал-радикалов у стен суда Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не раз называла угрозами и провокациями, а так же "попытками давления на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов". Дело в том, что ожидается изменение меры пресечения для Кирилла Вышинского с ареста, возможно, на домашний арест или даже на освобождение под залог. Ни первое, ни особенно второе категорически не устраивает радикалов.

Омбудсмен по правам человека рассказала депутатам о жалобах россиян

Москалькова не раз просила "все конструктивные силы гражданского общества выступить против провокаций в поддержку справедливости и правды". И вот теперь после замены группы прокуроров и изучения ими нескольких томов уголовного дела, должен, наконец, состояться суд.

В мире экс-СССР Украина Президент Уполномоченный по правам человека Российские журналисты на Украине
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