Продажи Lada Xray наконец-то начали расти

Впервые за последние четыре месяца продажи Lada Xray начали расти.

По данным "Автостата", в июне на отечественном авторынке было реализовано 2 567 новых автомобилей этого семейства. Прирост к тому же месяцу прошлого года составил, с учетом версии Cross, 11,5 процента.

Всю весну продажи модели шли с отрицательной динамикой. В марте дилеры реализовали на 10 процентов меньше автомобилей, чем в прошлом году; в апреле - на 47 процентов, в мае - на 19 процентов. Таким образом, в последний раз продажи Lada Xray выходили в плюс (0,4 процента) только в феврале.

В целом по итогам первого полугодия реализация автомобилей снизилась на 16,2 процента - до 13 729 единиц. Цена на Lada Xray сегодня стартует от 609 900 рублей.

Недавно "РГ" публиковала информацию о начале старта продаж и ценах на новую версию Lada Xray Cross с вариатором. Также в нашем распоряжении появились первые "живые" фото этого автомобиля.