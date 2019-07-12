Lada Xray Cross с вариатором: старт продаж, цена, и подробности

АвтоВАЗ пока не объявлял ни цен на новинку, ни сроков ее появления в дилерской сети Lada. Но, по данным "Российской газеты", продажи Xray Cross с автоматической трансмиссией (именно так её называет российский автопроизводитель) должны стартовать уже 22 июля. На сегодняшний день АвтоВАЗ усиленно собирает и отгружает товарные экземпляры новой модификации Lada Xray, чтобы к назначенной дате "завалить" всех дилеров и избежать дефицита модели. Ориентировочная стоимость Lada Xray Cross АТ в "топовом" исполнении - 980 000 рублей. Об этом сообщают сотрудники дилерской сети компании.

Особенностью "вариаторной" версии Xray Cross станет отсутствие на передней панели селектора выбора режимов движения Lada Ride Select. Опция будет доступна исключительно для автомобилей с "механикой".

Помимо этого, на Lada Xray Cross АТ дебютирует мультимедийная система с новой прошивкой. Теперь тачскрин "дружит" со смартфонами и поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto - они позволяют передавать данные с вашего смартфона в головную систему автомобиля. Стало доступно голосовое управление функциями системы и получение информации из интернета.

Селектор вариатора в Lada Xray Cross. Фото: Валерий Карташов / РГ.

Как известно, бесступенчатая трансмиссия Jatco JF015E устанавливается на другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. Отличительная особенность агрегата - в конструкции коробки, помимо клиноременной передачи, работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Получилась "смесь" "механики" и "автомата". По сравнению с классическими АКП, CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон (без рывков и провалов), значительно экономичнее и тише.

Ресурс агрегата составляет минимум 250 000 км пробега, до первого ремонта машины спокойно ходят 100-150 тысяч км. Диапазон передаточных отношений коробки - от 3,873 до 0,532, а главная пара - 3,882:1. Данный тип трансмиссии имеет функцию имитации ручного режима переключения передач - это облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Новая автоматическая трансмиссия на Lada Xray Cross работает в связке с двигателем Renault H4Mk (он же Nissan HR16). "Ниссановский" мотор ставился на Lada Xray в период с конца 2015-го по июль 2016 года. К слову, производство обоих японских агрегатов локализовано в Тольятти на АвтоВАЗе.

Нам также стали известны подробные технические характеристики двигателя Renault H4Mk. Рабочий объём - 1,6 литра, количество клапанов - 16, мощность - 114 л.с. / 5500 об.мин., максимальный крутящий момент - 152 Нм при 4000 об.мин. Время разгона Lada Xray Cross с вариатором от 0 до 100 км/ч - 12,8 сек., максимальная скорость - 162 км/ч.

Страница с презентацией новой мультимедийной системы. Фото: Валерий Карташов / РГ.

Преимущества мотора Renault H4Mk следующие: жесткость конструкции, виброакустический комфорт, малый вес, экономичность и низкий расход топлива, а также оптимальная мощность и достаточный крутящий момент.

Перечислим конструктивные особенности коробки H4Mk. У нее алюминиевый блок цилиндров; цельнолитые чугунные гильзы блока цилиндров; литой алюминиевый масляный картер; стальной коленчатый вал; цепной привод механизма газораспределения; механизм регулировки фаз. Привод клапанов осуществляется механическими толкателями.

Напомним, производство Lada Xray Cross с автоматической трансмиссией стартовало на АвтоВАЗе в июне текущего года. Накануне "Российская газета" опубликовала первое "живое" фото "вариаторной" Lada Xray Cross. Пока автомобиль оснащается "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощность 122 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП. Диапазон цен - от 754 900 до 913 900 рублей.

Кстати, 14 июня АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль, построенный на платформе Renault "В0" - им стал как раз "вседорожный" Lada Xray Cross.