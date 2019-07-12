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12.07.2019 10:32
Рубрика: Легковые авто

Lada Xray Cross с вариатором: старт продаж, цена, и подробности

Текст: Валерий Карташов
Несмотря на относительно слабые продажи Xray, АвтоВАЗ продолжает развивать это семейство. Модель остается важным продуктом, поэтому бренд Lada старается диверсифицировать предложение и прикладывает усилия для ее продвижения. Одним из шагов в этом направлении станет внедрение в Xray Cross бесступенчатой трансмиссии (CVT) или, по-народному, "вариатора" японской фирмы Jatco.

АвтоВАЗ пока не объявлял ни цен на новинку, ни сроков ее появления в дилерской сети Lada. Но, по данным "Российской газеты", продажи Xray Cross с автоматической трансмиссией (именно так её называет российский автопроизводитель) должны стартовать уже 22 июля. На сегодняшний день АвтоВАЗ усиленно собирает и отгружает товарные экземпляры новой модификации Lada Xray, чтобы к назначенной дате "завалить" всех дилеров и избежать дефицита модели. Ориентировочная стоимость Lada Xray Cross АТ в "топовом" исполнении - 980 000 рублей. Об этом сообщают сотрудники дилерской сети компании.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

Особенностью "вариаторной" версии Xray Cross станет отсутствие на передней панели селектора выбора режимов движения Lada Ride Select. Опция будет доступна исключительно для автомобилей с "механикой".

Помимо этого, на Lada Xray Cross АТ дебютирует мультимедийная система с новой прошивкой. Теперь тачскрин "дружит" со смартфонами и поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto - они позволяют передавать данные с вашего смартфона в головную систему автомобиля. Стало доступно голосовое управление функциями системы и получение информации из интернета.

Селектор вариатора в Lada Xray Cross. Фото: Валерий Карташов / РГ.

Как известно, бесступенчатая трансмиссия Jatco JF015E устанавливается на другие модели альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. Отличительная особенность агрегата - в конструкции коробки, помимо клиноременной передачи, работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Получилась "смесь" "механики" и "автомата". По сравнению с классическими АКП, CVT обеспечивает более плавный и динамичный разгон (без рывков и провалов), значительно экономичнее и тише.

Ресурс агрегата составляет минимум 250 000 км пробега, до первого ремонта машины спокойно ходят 100-150 тысяч км. Диапазон передаточных отношений коробки - от 3,873 до 0,532, а главная пара - 3,882:1. Данный тип трансмиссии имеет функцию имитации ручного режима переключения передач - это облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Фото: АвтоВАЗ
Lada объяснила, почему Xray так продается

Новая автоматическая трансмиссия на Lada Xray Cross работает в связке с двигателем Renault H4Mk (он же Nissan HR16). "Ниссановский" мотор ставился на Lada Xray в период с конца 2015-го по июль 2016 года. К слову, производство обоих японских агрегатов локализовано в Тольятти на АвтоВАЗе.

Нам также стали известны подробные технические характеристики двигателя Renault H4Mk. Рабочий объём - 1,6 литра, количество клапанов - 16, мощность - 114 л.с. / 5500 об.мин., максимальный крутящий момент - 152 Нм при 4000 об.мин. Время разгона Lada Xray Cross с вариатором от 0 до 100 км/ч - 12,8 сек., максимальная скорость - 162 км/ч.

Страница с презентацией новой мультимедийной системы. Фото: Валерий Карташов / РГ.

Преимущества мотора Renault H4Mk следующие: жесткость конструкции, виброакустический комфорт, малый вес, экономичность и низкий расход топлива, а также оптимальная мощность и достаточный крутящий момент.

Перечислим конструктивные особенности коробки H4Mk. У нее алюминиевый блок цилиндров; цельнолитые чугунные гильзы блока цилиндров; литой алюминиевый масляный картер; стальной коленчатый вал; цепной привод механизма газораспределения; механизм регулировки фаз.  Привод клапанов осуществляется механическими толкателями.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Министр Орешкин проедет более тысячи километров на Lada Xray

Напомним, производство Lada Xray Cross с автоматической трансмиссией стартовало на АвтоВАЗе в июне текущего года. Накануне "Российская газета" опубликовала первое "живое" фото "вариаторной" Lada Xray Cross. Пока автомобиль оснащается "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощность 122 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП. Диапазон цен - от 754 900 до 913 900 рублей.

Кстати, 14 июня АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль, построенный на платформе Renault "В0" - им стал как раз "вседорожный" Lada Xray Cross.

#Lada