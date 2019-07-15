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15.07.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело экс-министра финансов Московской области направлено в суд

Текст: Иван Егоров
Дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого обвиняют в хищении более 11 млрд рублей, направлено в Басманный суд.
Фото: СК РФ / РИА Новости Фото: СК РФ / РИА Новости
Фото: СК РФ / РИА Новости

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кузнецова. Бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов Алексея Кузнецова обвиняют по трем статья УК РФ - мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате.

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По данным следствия, бывший подмосковный чиновник вместе с некоторыми должностными лицами областного правительства и другими соучастниками с 2005 года по 2008 год входил в организованную преступную группу. За это время, как считает следствие, он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к подмосковным муниципалитетам, а также деньги областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных Кузнецову фирм и иностранных компаний. Следствие установило, что на эти деньги были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей.

Как напомнил Александр Куренной, чтобы изобличить деятельность организованной преступной группы, в течение 10 лет правоохранителям и следователям потребовалось проделать огромный объем работы.

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По его словам, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Кузнецова направлено в Басманный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее 6 членов этой преступной группы уже были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы, 4 человека находятся в международном розыске, в том числе супруга Кузнецова - гражданка США Жанна Булах.

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