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15.07.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован еще один фигурант

Текст: Владимир Полетаев
В деле о госизмене, по которому проходит сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, появился еще один подозреваемый - это 77-летний сотрудник того же института Сергей Мещеряков. Сегодня Лефортовский суд Москвы отправил его под домашний арест.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщили официально в суде, постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября. Рассмотрение ходатайства следователей ФСБ о мере пресечения для арестованного проходило в закрытом режиме.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Известно, что Мещеряков - кандидат технических наук, сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш, расположенного в подмосковном Королеве. У него дома и на работе были проведены обыски.

Что касается Кудрявцева, то он был арестован 23 июля 2018 года и до сих пор находится в СИЗО "Лефортово". Он обвиняется в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Там же сидит подследственный Роман Ковалев - непосредственный начальник Кудрявцева.

Напомним, что на прошлой неделе был заключен под стражу по подозрению в госизмене житель Калининграда.

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