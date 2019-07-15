По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован еще один фигурант

Как сообщили официально в суде, постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Мещерякова Сергея, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября. Рассмотрение ходатайства следователей ФСБ о мере пресечения для арестованного проходило в закрытом режиме.

Известно, что Мещеряков - кандидат технических наук, сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш, расположенного в подмосковном Королеве. У него дома и на работе были проведены обыски.

Что касается Кудрявцева, то он был арестован 23 июля 2018 года и до сих пор находится в СИЗО "Лефортово". Он обвиняется в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Там же сидит подследственный Роман Ковалев - непосредственный начальник Кудрявцева.

Напомним, что на прошлой неделе был заключен под стражу по подозрению в госизмене житель Калининграда.