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15.07.2019 22:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином" в первом туре РПЛ

Текст: Артур Нанян
В заключительном матче первого тура Премьер-лиги "Локомотив" не сумел победить на своем поле "Рубин". Встреча закончилось боевой ничьей - 1:1.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В последние несколько дней "Локомотив" стал одним из главных ньюсмейкеров нашего футбола. И дело не столько в очередном титуле, завоеванном во встрече за Суперкубок с "Зенитом", а в скандалах, которые окружают "Локомотив". Разногласия между болельщиками и руководством клуба, непонятная ситуация с контрактом голкипера сборной России Гильерме, которого хочет переманить "Спартак", недовольство главного тренера Юрием Семиным трансферной политикой - с таким багажом подошел к старту Премьер-лиги один из главных претендентов на "золото".

Фото: РИА Новости
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Но надо отметить, что различные конфликты возникали в "Локомотиве" и в предыдущие годы. Что, впрочем, не мешало команде завоевывать трофеи. Вот и на этот раз, по словам Семина, несмотря на все проблемы, его футболисты ставят перед собой максимальные задачи. Что касается "Рубина", то от казанцев никто не ждет подвигов в новом сезоне. Ушел Курбан Бердыев, клуб продал нескольких лидеров, купил новичков.

К слову, на сегодняшнем матче впервые в Премьер-лиге была использована система видеопомощи арбитрам. Правда, в тестовом режиме офлайн. То есть реальных подсказок рефери не получал. Вероятно, если бы судья Михаил Вилков мог воспользоваться подсказкой ассистентов, он бы сделал это на 23-й минуте, когда в штрафной "Рубина" был сбит форвард хозяев Рифат Жемалетдинов. Но Вилков сразу указал на "точку". А Антон Миранчук, забивший в прошлом сезоне все пенальти, на этот раз пробил в перекладину.

Во втором тайме команды показали зрелищный футбол. Хозяева открыли счет на 66-й минуте благодаря роскошному удару хавбека сборной России Алексея Миранчука со штрафного. Забив, "Локомотив" чуть сдал. Правда, у москвичей был отличный шанс во второй раз огорчить гостей, но Александр Коломейцев, выйдя один на один с Юрием Дюпиным, пробил прямо в голкипера. "Рубин" же ответил точным ударом бывшего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелия. Как итог - боевая ничья 1:1.

Первый тур чемпионата России по футболу принес несколько сенсаций
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