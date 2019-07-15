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15.07.2019 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

32-летнего жителя Татарстана, который вел автобус, перевернувшийся в Архангельском районе Башкирии, задержали. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

В Башкирии погрузчик протаранил стоявшую на обочине машину

Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, авария произошла 14 июля. Водитель во время ливня не справился с управлением. В результате опрокидывания автобуса погибли шесть человек и пострадали 30. Все они - жители Набережных Челнов, которые возвращались с туристического сплава домой.

Следком возбудил уголовное дело и совместно с сотрудниками полиции провел осмотр места происшествия. В отношении погибших назначили судебно-медицинские экспертизы. Также специалисты проверят, был ли в момент аварии автобус исправен. Оценят и работу сотрудников компании-перевозчика, которые отвечали за соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Башкортостан ПФО Татарстан
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