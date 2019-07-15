В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области

В Карачаево-Черкесии в реке Аксаут утонул 54-летний турист из Калининградской области. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники СК региона.

Трагедия произошла 12 июля. Четверо туристов из Калининградской области отправились в сплав на катамаране по горной реке. В Зеленчукском районе их маломерное судно перевернулось, и поклонники рафтинга были вынуждены вплавь выбираться на сушу. Трое туристов смогли доплыть до берега, а четвертого унесло течением.

"Погибший мужчина обнаружен на левом берегу реки, в четырёх километрах ниже по течению от села Хасаут-Греческое", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены все члены туристической группы. По итогам будет принято процессуальное решение.