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15.07.2019 11:02
Рубрика: Российский автопром

УАЗ напомнил об уникальной передвижной телестудии на базе "Буханки"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод вспомнил о передвижной репортажной телестанции, созданной в 1978 году ВНИИ Телевидения и радиовещания совместно с Ленинградским оптико-механическим объединением на базе УАЗ-452.

Микроавтобус на шасси УАЗ-452 оснастили парой видеокамер и компактным видеомагнитофоном. С помощью этой техники можно было вести непрерывную запись программы на протяжении 45 минут.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Формат "карманной телестудии" оказался удачным и очень "зашел" телевизионщикам. Однако проблема заключалась в том, что практически стандартная "Буханка" была тесной и не позволяла стоять внутри в полный рост.

Выход нашелся в середине восьмидесятых годов: им стал кузов от финской компании Ajokki, который устанавливали на полноприводное шасси "Головастика" УАЗ-452Д. Телестудия, получившая имя "Гранат-2", комплектовалась двумя видеокамерами, микшерским пультом и отечественным видеомагнитофоном ВМ-4101. Время съемки увеличилось до одного часа.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В конце прошлого года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: iStock
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Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что этой осенью УАЗ начнет выпуск новой модификации "Патриота" с автоматической коробкой передач. Мы даже публиковали первое фото салона такого внедорожника. Также стало известно, что компания выпустит 300 ультралюксовых "Патриотов".

По итогам пяти месяцев российские дилеры УАЗа реализовали 13 650 автомобилей всех моделей, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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