Бизнесменов защитят от необоснованного ареста

Нововведение призвано защитить бизнесменов от необоснованного ареста, а их бизнес - от развала.

У следствия появляется обязанность обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО. Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в таком ходатайстве необходимо будет указать мотивы продления, информацию о процессуальных действиях, которые следователь собирается предпринять по делу. Кроме того, нужно будет называть причины, по которым эти действия не были совершены ранее.

Благодаря реализации инициативы, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям.

Согласно законопроекту, после получения ходатайства о продлении срока судья должен принять решение в течение пяти суток. Если же суд решит отказать следствию, то для подозреваемого будет назначена более мягкая мера пресечения - залог или домашний арест, уточнил Володин.

В документе есть и другие нормы - по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в следственный изолятор директоров компаний и индивидуальных предпринимателей. Это необходимо, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия и не создавать тем самым угрозы бизнесу и потери рабочих мест, пояснил глава нижней палаты парламента.