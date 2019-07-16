Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.

Он подчеркнул, что поставки С-400 начались, и уже к апрелю будущего года российские ЗРС будут полностью развернуты в Турции. "Говорили, что мы не сможем их купить и получить, но мы смогли", - цитирует РИА Новости.

Поставки С-400 в Турцию начались в минувшую пятницу. Накануне на авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился восьмой военно-транспортный самолет ВКС России, доставивший очередную партию компонентов ЗРС.

Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, Турция не готовится к войне. Российские системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов Москва и Анкара заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Беларуси и Китая страной, куда Россия поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.