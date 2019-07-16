Косачев связал санкции против Турции с претензиями США по С-400

Впрочем, другой вопрос - а осталась ли вообще какая-то дипломатия и ЕС и у Запада, кроме санкционной? Практически во всех спорных случаях мы видим только одну логику: должно быть так, как мы говорим, а кто против - получит санкции.

Понятно, что эта авторитарная и брутальная логика (по иронии судьбы - в исполнении тех, кто ратует за "либеральный мировой порядок") доминирует именно в условиях преимущественно однополярного мира. Когда можно не договариваться, а включать сразу все свои преимущества, от военных до экономических и информационных, чтобы попросту заставлять всех остальных подчиняться.

Однако работает все хуже. И то, что Брюссель применяет санкции не к известным "строптивцам", вроде Ирана или КНДР, а к своему союзнику по НАТО, к (все еще) кандидату на вступление в ЕС, говорит о реальном отсутствии дипломатических наклонностей у нынешних евробюрократов.

Не оправдывая действия Турции с ее геологоразведкой, надо понимать, что речь идет о застарелом конфликте. Который, впрочем, отнюдь не помешал членству Турции в НАТО - потому что когда очень хочется, то принципы в сторону, как известно. И застарелые конфликты не решаются экономическими и иными репрессиями.

Но очень подозрительно санкции Евросоюза совпали с моментом разногласий Анкары с Вашингтоном по поводу поставки российских систем противовоздушной обороны С-400. Белый дом уже предупредил Анкару о возможности санкций в случае, если сделка все же состоится. И в Брюсселе явно усмотрели в этом команду "фас!". То есть - Турцию можно "прессовать". В этом контексте санкции выставляют еврочиновников еще в менее выгодном свете.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.