Помпео: США ждут от КНДР новых идей для переговоров

Соединенные Штаты готовы ответить взаимностью, если КНДР подготовит еще не озвученные идеи для обсуждения на переговорах лидеров двух стран. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Во время интервью телеканалу Fox News Помпео попросили рассказать о новостях из КНДР и от ее лидера Ким Чен Ына. Госсекретарь выразил надежду на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с новым идеями. "Мы надеемся также проявить больше изобретательности со своей стороны", - цитирует ТАСС.

От также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи "таким способом, который мы смогли бы верифицировать". Помпео надеется, что последний саммит США - КНДР позволит решить эту задачу.

Напомним, в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. На этот раз лидеры не смогли договориться и не стали подписывать совместный документ. Третья встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 30 июня в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.