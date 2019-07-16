Новости

Помпео: США ждут от КНДР новых идей для переговоров 06:16
Одной из крупнейших водолазных служб Москвы исполнилось пять лет 06:07
Специалисты озвучили причины отключения электричества в Нью-Йорке 05:46
Режим ЧС объявлен на Филиппинах из-за вспышки лихорадки денге 05:02
В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini 04:52
Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу 04:41
Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы" привезли в Хабаровский край 04:27
Дайверы засняли гигантскую медузу размером с человека 04:25
В Калифорнии один человек погиб и 15 пострадали от взрыва бытового газа 03:44
На Украине с начала года более 56 тысяч человек заболели корью 03:03
В NASA заявили о возможности пилотируемого полета на Марс в 2033 году 02:28
Новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение 02:03
В Багдаде пять человек стали жертвами взрывов 01:53
Ночью в Якутии извлекли из воды тело седьмого погибшего 01:07
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире 00:59
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой 00:58
Захарова: Предложение Москвы Киеву по украинским морякам пока в силе 00:32
Белый дом выдвинул кандидатуру Эспера на пост главы Пентагона 00:29
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ 00:01
Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля 15.07.2019
Евросоюз одобрил санкции против Турции 15.07.2019
Панченко назначен гендиректором ростовского СКА 15.07.2019
В Госдуме оценили продление Украиной эмбарго на товары из РФ 15.07.2019
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia 15.07.2019
Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 15.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 06:16
Рубрика: В мире

Помпео: США ждут от КНДР новых идей для переговоров

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Соединенные Штаты готовы ответить взаимностью, если КНДР подготовит еще не озвученные идеи для обсуждения на переговорах лидеров двух стран. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
КНДР заявила о бесполезности переговоров с Южной Кореей

Во время интервью телеканалу Fox News Помпео попросили рассказать о новостях из КНДР и от ее лидера Ким Чен Ына. Госсекретарь выразил надежду на то, что северокорейцы вернутся за стол переговоров с новым идеями. "Мы надеемся также проявить больше изобретательности со своей стороны", - цитирует ТАСС.

От также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи "таким способом, который мы смогли бы верифицировать". Помпео надеется, что последний саммит США - КНДР позволит решить эту задачу.

Напомним, в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. На этот раз лидеры не смогли договориться и не стали подписывать совместный документ. Третья встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 30 июня в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самый точный прогнозист Bloomberg предсказал падение рубля
Евросоюз одобрил санкции против Турции
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун"
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова