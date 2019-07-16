На митинг оппозиции на Трубной площади пришло 15 человек

Анонсированный в соцсетях митинг в центре Москвы в поддержку "независимых" кандидатов в Мосгордуму завершился, не начавшись.

Полиция его не разгоняла. Просто пришли на собрание всего...15 человек. Скорее всего, дело в том, что сами претенденты были заняты на заседаниях окружных избирательных комиссий. И младшие товарищи, вероятно, не смогли выйти на Трубную площадь без дополнительной команды.

Ранее в митинге у стен Мосгоризбиркома приняли участие около тысячи человек, а на следующий день на Трубную площадь приехали только порядка 500 агитаторов. Сегодня их число уменьшилось в десятки раз.