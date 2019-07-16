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16.07.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки

Текст: Владимир Полетаев

В Замоскворецком районном суде столицы начался процесс по делу о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Подсудимый - Денис Чуприков. Он на следствии признал себя виновным и объяснил свой мотив: якобы хотел "привлечь внимание к себе".

На предварительных слушаниях по делу Чуприкову была продлена мера пресечения на полгода, до 28 декабря. Предварительные слушания, согласно законодательству, проходят в закрытом режиме - суд решает процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства, например, об истребовании дополнительных доказательств или исключении некоторых из уже собранных, о готовности дела к рассмотрению по существу и о режиме слушаний.

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Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вынул полотно из рамы, вышел из здания и скрылся. И никто ему не помешал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Слушания по существу уголовного дела назначены на 22 июля.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Замоскворецкий суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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