Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки

В Замоскворецком районном суде столицы начался процесс по делу о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Подсудимый - Денис Чуприков. Он на следствии признал себя виновным и объяснил свой мотив: якобы хотел "привлечь внимание к себе".

На предварительных слушаниях по делу Чуприкову была продлена мера пресечения на полгода, до 28 декабря. Предварительные слушания, согласно законодательству, проходят в закрытом режиме - суд решает процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства, например, об истребовании дополнительных доказательств или исключении некоторых из уже собранных, о готовности дела к рассмотрению по существу и о режиме слушаний.

Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вынул полотно из рамы, вышел из здания и скрылся. И никто ему не помешал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность"). На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Слушания по существу уголовного дела назначены на 22 июля.