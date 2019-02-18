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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд подтвердил законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным арест Дениса Чуприкова - похитителя картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Адвокат на заседании столичного суда просила перевести Чуприкова под домашний арест - в квартиру его матери, так он является инвалидом второй группы.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Россияне узнали о выставке Куинджи только после кражи его картины

Сам Чуприков на заседании суда заявил, что свою вину полностью признает и чистосердечно раскаивается. Отвечая на вопрос судьи о причинах своего поступка, обвиняемый заявил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание. Он также пояснил, что решение о краже было его собственным и никто ему не помогал. Правда, официально Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из Третьяковской галереи вечером 27 января, где проходила выставка художника. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и потом уже с вырезанным полотном спокойно покинул галерею. На следующее утро в поселке Заречье Московской области был задержан 32-летний уроженец Крыма. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими. Сразу после задержания Чуприков заявил, что ничего противозаконного не совершал. По данным правоохранительных органов, на момент кражи он уже был фигурантом другого уголовного дела о хранении наркотиков. Таганский районный суд 29 января по ходатайству следствия арестовал Чуприкова на два месяца - до 27 марта.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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