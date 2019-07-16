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16.07.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сиделку осудили на 15 лет за убийство старейшей сотрудницы Мариинки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге вынесен приговор по делу об убийстве Нины Мациной, 93-летней сотрудницы Мариинского театра. Виновной в преступлении признана сиделка, ближайшие 15 лет она проведет в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Галина Гусейнова, сиделка Мациной, помогала пенсионерке в домашних делах. И, как считают в следствии, именно она спланировала нападение. Дело в том, что Гусейнова была уверена - Нина Мацина очень богата.

По данным регионального СК, сиделка вместе со своими знакомыми Размиком Акобяном и Сеником Нарояном ворвались в квартиру к Нине Мациной и стали требовать денег. Пенсионерка сообщила нападавшим, что ни крупных сумм, ни драгоценностей у нее нет. Такой ответ не устроио нападавших. Нину

Мацину пытали и жестоко убили. Из квартиры попала банковская карта, где лежали 150 тысяч рублей и фото Шаляпина с автографом певца.

Сиделка и ее друзья сразу оказались под подозрением. Троица отрицала предъявленные обвинения, более того, Гусейнова, Нароян и Акобян даже настояли на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Но эта мера им не помогла. Присяжные согласились со стороной обвинения и признали всех трех виновными и не заслуживающими снисхождения.

Через несколько часов после вердикта суда присяжных Серика Нарояна нашли мертвым. В связи с этим уголовное дело в отношении него было прекращено. Размик Акопян по решению Санкт-Петербургского городского суда приговорен к семи годам лишения свободы.

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