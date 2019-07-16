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16.07.2019 16:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым ради безопасности автомобилистов министерство транспорта РК приняло решение перенаправить большегрузные автомобили с трассы "Таврида" на старую автодорогу через Феодосию. Об этом сообщила пресс-служба минтранса РК.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Ограничение касается транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн, двигающегося с прицепом.

- С сегодняшнего дня фуры должны ехать по новой схеме, уходя с "Тавриды" на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, - пояснили в ведомстве. - На "Тавриду" они вернутся уже за Белогорском. Такая схема позволит значительно разгрузить трассу и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Решение о перенаправлении большегрузов на старую дорогу принято из-за напряженной ситуации на трассе "Таврида", где в 2019 году уже произошло несколько десятков серьезных ДТП с человеческими жертвами. Автомобилисты сетуют, что в случае возникновения аварийной ситуации у легковушек практически нет шансов уйти на обочину от столкновения с грузовиками, потому как с обеих сторон установлены барьерные ограждения.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Напомним, в декабре 2018 года трасса "Таврида" открыта для автомобилистов в двухполосном исполнении, и сейчас действует ограничение скорости 60 километров в час. Но многие водители игнорируют знаки и обгоняют поток по встречной полосе. Сегодня, чтобы напомнить водителям о последствиях превышения скорости, Минтранс РК, ГИБДД и генподрядчик строительства трассы "Таврида" предупреждающие вывесили баннеры на путепроводах над трассой в районе Белогорска и на границе автоподхода к Крымскому мосту и первого этапа Тавриды. "За двойной сплошной жизни нет!" - напоминают плакаты.

Движение по всем четырем полосам трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя будет запущено в конце 2020 года. Сейчас общая готовность федеральной дороги оценивается подрядчиком в 65 процентов.

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