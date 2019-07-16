"Роскосмос" сообщил, почему "Протон-М" задержался на старте

Негерметичность трубопровода на второй ступени ракеты-носителя "Протон-М" стала причиной отложенного на сутки, с 12 на 13 июля, запуска обсерватории "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. Такую информацию сообщил во вторник, 16 июля, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

Неисправность в системе обнаружили во время предстартового тестирования. На языке профессионалов, пояснил Устименко, она звучит так: "снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува". Оценив ситуацию, специалисты пришли к пониманию, что она не критическая и поддается исправлению.

Так и вышло: спустя сутки, рассмотрев доклады технических служб, госкомиссия дала добро на запуск. И в этот раз "Протон" не подкачал - все ступени ракеты-носителя отработали в штатном режиме, а космическая обсерватория вышла на заданные параметры орбиты.

Владимир Устименко подтвердил ранее обнародованную информацию, что специалисты-стартовики, сумевшие устранить неполадку в трубопроводе наддува бака второй ступени, будут отмечены наградами. "Соответствующий приказ в процессе подготовки", - заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса".