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16.07.2019 07:28
Рубрика: Спорт

Симона Халеп понесет флаг Румынии на открытии Олимпиады-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Победительница Уимблдона Симона Халеп стала знаменосцем сборной Румынии на Олимпиаде 2020 года в Токио. Помимо этого, спортсменка получит высшую награду страны.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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После триумфа на Уимблдонском турнире Симона Халеп вернулась в Румынию и сразу же оказалась в центре внимания. Как сообщает издание Romania Journal, президент Румынии Клаус Йоханнис по достоинству оценил успех соотечественницы и решил наградить Симону высшей государственной наградой страны - Орденом Звезды Румынии.

Руководство Национального олимпийского комитета Румынии приняло решение, что именно Симона Халеп станет знаменосцем команды на Олимпиаде 20202 года в Токио, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято после того, как в одном из интервью после возвращения на родину Халеп рассказала о том, что очень сильно хочет нести флаг своей страны во время церемонии открытия Олимпиады в Токио и намерена попросить об этом руководство НОК Румынии.

Напомним, что в минувшую субботу в финале Уимблдона Симона Халеп в двух сетах переиграла Серену Уильямс из США - 6:2, 6:2.

Спорт Теннис Игроки Олимпиада-2020
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