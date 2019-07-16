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16.07.2019 13:02
Рубрика: Общество

Симоньян пошутила над "инфобомбой" CNN о связях RT с Ассанжем

Главред RT Маргарита Симоньян в ответ на "разоблачительный" материал CNN предложила им "нагуглить" выпуски RT с участием Джулиана Ассанжа.

Ранее в CNN заявили, что три года назад глава Wikileaks несколько раз встречался с "хакерами мирового уровня" и руководством RT, в том числе с руководителем Лондонского бюро телеканала Николаем Богачихиным, который пронес в посольство Эквадора некую флешку.

Иронично назвав материал "инфобомбой", а само СМИ медиа, которое "роется в помойках в поисках русского следа", она отметила, что и сама была в этом посольстве. Что касается флешки, это было далеко не все, что предоставили тогда в распоряжение Ассанжа.

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"Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вел. Трудно вести программу без техсредств. Чумовая была программа. Сами нагуглите?", - пошутила Симоньян.

Напомним, правозащитник скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Слушания по запросу США о его экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года.

Общество СМИ и соцсети Джулиан Ассанж: история борьбы
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