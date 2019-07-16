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Рубрика: В мире

Специалисты озвучили причины отключения электричества в Нью-Йорке

Темные экраны на Таймс-сквер во время отключения электричества, 13 июля 2019 г. Фото: AP Foto/Michael Owens Темные экраны на Таймс-сквер во время отключения электричества, 13 июля 2019 г. Фото: AP Foto/Michael Owens
Темные экраны на Таймс-сквер во время отключения электричества, 13 июля 2019 г. Фото: AP Foto/Michael Owens

Масштабное отключение электричества в Нью-Йорке в минувшую субботу было вызвано повреждением распределительного кабеля и отказом основной и запасной релейной защиты. Таково предварительное заключение сотрудников энергетической компании Con Edison, отвечающей за электроснабжение мегаполиса.

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Осмотр оборудования и анализ данных показали, что система релейной защиты на подстанции сработала не так, как рассчитывалось. "Основная и резервная релейные системы не изолировали поврежденный распределительный кабель на 64-й улице и West End Avenue", - цитирует ТАСС сообщение энергетиков.

Напомним, вечером 13 июля самый популярный район Нью-Йорка Манхэттен погрузился в темноту. Без света, по информации Fox News, на несколько часов остались около 73 тысяч человек.

ЧП спровоцировало панику: люди застряли в лифтах и транспорте, на некоторое время была остановлена работа метро. Из-за отсутствия света были эвакуированы зрители с концерта Дженнифер Лопес в Мэдисон Сквер Гарден, а также отменены несколько бродвейских шоу.

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